タレントの辻希美(38)が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。最近の悩みを明かす場面があった。

辻は昨年8月に第5子となる次女・夢空さんを出産。出産前に歯の詰め物が取れてしまい、治療をしていたというが、妊娠中はできる治療が限られてくるため、完治はせずに出産を迎え、産後も多忙からなかなか歯医者に行けなかったという。

辻は「思った以上に自分の歯がヤバくて」とし、「10代の頃も忙しくて歯医者(に行く)っていうのがおろそかになっていた。歯医者に定期的に通えなくて。結構昔にインプラントやっているんだけど、インプラントを入れる時に土台ができるまで待たなきゃいけなくて。歯医者さんに“土台が何カ月でできるので、それ以降に来てください”と言われた時に仕事で行けなくて期間が空いちゃって、歯茎が下がってきちゃって、かみ合わせのバランスが悪いんだって」と告白。

続けてインプラントの再治療に臨む可能性にも言及し、「私もかみ合わせは気になっていて。言うてもまだ38歳だから。歯は今後も使っていくじゃん。健康のためにも歯は大事だから…。悩んでる。でもインプラントを取り替えるのが怖すぎてビビってて。先生にまだ“はい”と言えてない」と明かしていた。