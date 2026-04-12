DREAMS COME TRUE中村正人（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。11日に名古屋市のNGKスポーツプラザでの公演で起きた会場トラブルを謝罪した。中村は「昨日NGKスポーツプラザ施設内においてエレベーターのトラブルが発生したとの報告を受けました。当コンサートに責任のある者として、お客様に多大なご不安、ご心配、ご迷惑をおかけしたことに、心からおわび申しあげます」と来場者へ謝罪を伝えた。また、公式HPでも「2026年