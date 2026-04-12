今季限りでの引退意向を表明したＦ１レッドブルのマックス・フェルスタッペンの後任として、姉妹チーム・レーシングブルズのリアム・ローソンが最有力候補に浮上した。フェルスタッペンは日本グランプリ（ＧＰ）後、英放送局「ＢＢＣ」に今季限りで引退する意向を表明。その後の進路について「他にも情熱を注いでいるプロジェクトがたくさんある。ＧＴ３レースもその一つ。自分でレースをするだけでなく、チームを率いることも