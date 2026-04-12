©ABCテレビ 博多華丸・大吉（以下、華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティ「華丸丼と大吉麺」。４月19日（日）の１時間スペシャルは、日本を代表する避暑地・長野県軽井沢へ！ゲストに女優でピアニストの松下奈緒を迎え、おしゃれな春パスタを探す。 オープニングから「軽井沢に女性ゲスト、しかも松下さん……いつもと違って戸惑ってます」と、慣れないおしゃれ