青森競輪ナイターＦ?「スポーツ報知杯チャリロト杯」が１２日、開幕する。新年度の開幕戦にベテラン・三宅達也（４８＝岡山）が参戦する。三宅は前回の名古屋Ｆ?の２日目に懐かしい抑え先行で沸かせた。「米嶋（恵介）君より点数を持っていたし、前になった以上はね」と果敢に先行態勢に入った。このレースは若いころに戦い合った井上昌己との二分戦だった。「あの開催には武田（豊樹）さんもいて、武田さんも『一緒なら俺も