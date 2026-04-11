タレントの蒼井そらが、過去に一夜を共にしたことで自身の恋愛観を変えるきっかけとなった男性芸能人の実名を明かし、スタジオが騒然となる場面があった。【映像】蒼井そらと一夜を共にした芸能人ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニ