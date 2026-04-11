ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン『ディック・ブルーナ テーブル』と、青森市内の各所がコラボレート。ディック・ブルーナの世界観に染まるイベント「AOMORI×Dick Bruna TABLE」が2026年4月18日から6月21日まで開催される。「ミッフィー」や「ブラック・ベア」と一緒に食事やワインを『ディック・ブルーナ テーブル』は、「ミッフィー」の生みの親であるグラフィック