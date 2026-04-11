青森の春がミッフィー一色に染まる！浅虫温泉のコラボルームと食べられる「南部せんべいチケット」で巡る特別な旅

ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン『ディック・ブルーナ テーブル』と、青森市内の各所がコラボレート。ディック・ブルーナの世界観に染まるイベント「AOMORI×Dick Bruna TABLE」が2026年4月18日から6月21日まで開催される。

「ミッフィー」や「ブラック・ベア」と一緒に食事やワインを

『ディック・ブルーナ テーブル』は、「ミッフィー」の生みの親であるグラフィックデザイナー、ディック・ブルーナの名を冠して本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストラン。神戸に店舗があり、飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、「ブラック・ベア」の作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘う。

『ディック・ブルーナ テーブル』

青森の春はミッフィー尽くし！ 注目は浅虫温泉とのコラボ

「AOMORI×Dick Bruna TABLE」は、青森県、青森市、青森商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社が一体となって青森駅周辺のまちづくりの取組を推し進めるプロジェクト「AOMORI CONNECTION」の後援を得て、官民一体となって青森の春を盛り上げる周遊イベント。オリジナルグッズやコラボメニュー、フォトスポットなどが青森市内各所に登場する。

「AOMORI×Dick Bruna TABLE」

注目は、“青森の奥座敷”とも呼ばれる浅虫温泉とのコラボレーション。浅虫温泉の旅館「南部屋・海扇閣」「浅虫温泉 椿館」、そして青森駅周辺エリアの「アートホテル青森」でそれぞれコラボルームプランが登場。いずれもミッフィーデザインの特別な部屋に宿泊でき、限定のノベルティがもらえる。

南部屋・海扇閣

南部屋・海扇閣

ミッフィーとむつ湾を望めるコラボルームプラン。客室の窓にはイラストがあしらわれ、ミッフィーがむつ湾を進む船に乗っているような姿を見ることができる。船に乗ったミッフィー、りんごとミッフィーのデザインをあしらったファブリックをそれぞれ使用した2種類の部屋があり、予約を受付中。

宿泊すると、ハンカチタオルと、景色と一緒に写真を撮るといつでもどこでもミッフィーがひょっこりと顔を覗かせたように見えるアクリルキーホルダーのノベルティがもらえる。

南部屋・海扇閣ノベルティ

浅虫温泉 椿館

浅虫温泉 椿館

四季折々の景色が美しい庭を楽しめる和洋室で宿泊できるプランが登場。やさしいブラウンに、ミッフィーや花が咲いている木などをあしらったオリジナルデザインのファブリックが、落ち着く空間を演出してくれる部屋となっている。

宿泊すると、フェイスタオル、ハンカチタオル、ミニミラーの限定ノベルティがもらえる。

浅虫温泉 椿館ノベルティ

アートホテル青森

アートホテル青森

やわらかなピンクとホワイトのベッドスローと、青森をイメージしたブルーのクッションカバーが春らしいコラボルームが登場。イベントロゴやりんご、ミッフィーがあしらわれた、青森ならではのビジュアルを楽しめる部屋となっている。青森駅周辺の観光にも便利な立地。

宿泊すると、ハンカチタオル、ポストカードの限定ノベルティがもらえる。

アートホテル青森ノベルティ

利用終了までは食べられない！ 青い森鉄道の南部せんべいチケット

そして、青い森鉄道では2種類のコラボデザインチケットを展開。青森ー浅虫温泉駅間の普通・快速列車普通車自由席が1日乗り降り自由になる「Aomori city おでかけフリーパス」は、青森をイメージしたりんごの木と、おそろいの色の洋服を着たミッフィーが描かれた紙チケットで登場。持ち歩きもしやすいポストカードサイズだ。

左「Aomori city おでかけフリーパス」、右「青い森ワンデーパス」

また、2026年4月29日から5月5日の期間、青い森鉄道全線の普通・快速列車普通車自由席が1日乗り降り自由になる「青い森ワンデーパス」は、南部せんべいに特別デザインがプリントされた、使用後に“食べられる切符”。この切符では青森駅から目時駅までの区間で乗車できる。

南部せんべいは、小麦粉、水、塩、重曹というシンプルな材料を混ぜ合わせ、鋳物の型に入れて焼き上げるのが特徴で、独特の食感と素朴な味わいが魅力。型の端からはみ出した薄い部分は「みみ」と呼ばれ、「みみ」だけを袋に詰めた商品もある。

青森県八戸地域が発祥とされ、一番古い説では南北朝時代に誕生したという。その後、南部藩で広まったことから、この名前がついた。そのまま食べるのはもちろん、青森県ではせんべい汁として汁物に入れたり、赤飯を挟んだりする食べ方がある。「青い森ワンデーパス」は“利用終了後にお召し上がりください”とのことなので、ご注意を！

『UGUISU』

ダイワロイネットホテル青森1Fのカフェ『UGUISU』では、イベント限定のコラボフードを販売。メニューや他の店舗でのイベント内容についても続々公開予定とのこと。さらに、ミッフィーが2025年に誕生70周年を迎えたことを記念した「誕生70周年記念 ミッフィー展」も、4月18日から6月21日まで青森県立美術館で開催される。大型連休に向けて、ディック・ブルーナの世界に浸れる旅を計画してみては。

「誕生70周年記念 ミッフィー展」

【画像】青森の旅を盛り上げる「AOMORI×Dick Bruna TABLE」！ 浅虫温泉でのコラボルームや、青い森鉄道のコラボチケット（11枚）