週初め、スマートやルクス冠名の大川オーナーからお誘いがあり、久しぶりでもあり楽しい食事会でした。以前はセレクトなどで高額馬を購入されていましたが、今はオーナーブリーダーとしても成功。私はオーナーの馬すべてを生まれたときから現役を終えるまでを見させていただいていますが、JRAと近隣の牧場を兼ねる装蹄師はいますが、北海道で生まれてからずっと携わっているのは私だけだと思います。始まりは35年ほど前でし