【装蹄師・西内荘コラム】ラヴァンダ、精神面の成長で大人に

週初め、スマートやルクス冠名の大川オーナーからお誘いがあり、久しぶりでもあり楽しい食事会でした。以前はセレクトなどで高額馬を購入されていましたが、今はオーナーブリーダーとしても成功。

私はオーナーの馬すべてを生まれたときから現役を終えるまでを見させていただいていますが、JRAと近隣の牧場を兼ねる装蹄師はいますが、北海道で生まれてからずっと携わっているのは私だけだと思います。

始まりは35年ほど前でしたか、社台ファームの吉田照哉さんの誘いから始まって、馬主連合会会長だった谷水オーナーのカントリー牧場、そして大川オーナーと北海道に通い続けています。

今回も生まれたばかりの当歳の状況から、今週出走する馬の状態がメインの会話でしたが、頭数が多いだけに一瞬頭の整理をしてからになり、ワンテンポ遅れてしまいました。

【武豊日記】アランカールとともに挑む桜花賞

タバルはあと一歩…宝塚での巻き返しに期待

大阪杯メイショウタバルはもう少しでしたが、宝塚記念では巻き返してくれると思います。

土曜、阪神牝馬Sのラヴァンダの状態はすごく良い感触でした。折り合えば能力は高いですし、5歳になり精神的にも成長。装蹄では大人になったと感じています。

●4月11日（土）

・中山

3R アチーヴァー

7R ルクスポップスター

・阪神

1R トライアンドエラー

5R チュウワカーネギー

キタノシャカール

10R ウエストナウ

11R ラヴァンダ

・福島

4R スマートイデアル

10R アサクサグレース

マジカルフェアリー

11R ミッキークレスト

●4月12日（日）

・中山

9R イプシロンナンバー

・阪神

2R スマートグロワール

4R エイシンミスリル

8R スマートカイロス

10R マイネルエニグマ

・福島

4R サチノブーケ

10R パールフロント

以上が装蹄から感じた好感触馬です。