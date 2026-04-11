第34回橋田賞（主催・一般財団法人橋田文化財団）が発表され、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）、『わが家は楽し』（TBS）、『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ）、『八月の声を運ぶ男』（NHK）の4番組と、俳優の小日向文世、佐藤浩市、小芝風花、今田美桜、竹内涼真の5氏が受賞した。【写真】今田美桜、タイトなニット姿が「美しすぎる」「スタイル素晴らしい」「女神さま」授賞式は5月10日に行われる予定。授賞理由は