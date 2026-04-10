俳優の岡田将生、井川遥が、16日午後9時50分から放送されるTBSのバラエティ番組『サンド屋台』第4弾に出演する。【写真】豪華出演者ずらり！岡田将生、井川遥、サンドウィッチマン、向井康二ら岡田は、SNSで見て以来ずっと気になっていたという「生チョコ食パン」とついに対面し大興奮。さらに、トラウマ…“舞台で起きた恥ずかしすぎる失敗”や、どうしてもやめられない…意外すぎる“ついやってしまうヤンチャな行動”など、