岡田将生、トラウマ…“恥ずかしすぎる失敗”を告白 井川遥はマル秘失敗談を赤裸々に語る
俳優の岡田将生、井川遥が、16日午後9時50分から放送されるTBSのバラエティ番組『サンド屋台』第4弾に出演する。
【写真】豪華出演者ずらり！岡田将生、井川遥、サンドウィッチマン、向井康二ら
岡田は、SNSで見て以来ずっと気になっていたという「生チョコ食パン」とついに対面し大興奮。さらに、トラウマ…“舞台で起きた恥ずかしすぎる失敗”や、どうしてもやめられない…意外すぎる“ついやってしまうヤンチャな行動”など、この番組でしか聞くことができないサービス精神全開のトークを次々披露する。
井川は、思わず笑ってしまうマル秘失敗談を赤裸々トーク。サンドウィッチマンのツッコミも止まらない、意外すぎる一面にも注目だ。
本番組は、MC・サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、ゲストがおすすめのグルメを持ち寄り、おもしろいエピソードを話した人だけが食べられる、“箸もトークも進む”グルメトークバラエティ。
ゲストたちは「謝りたい話」、「頭から離れないトラウマ」、「恥ずかしかった話」といったお題に合わせたトークを展開。伊達がトークがおもしろいかをジャッジし、富澤がご褒美飯をゲストに運ぶ役割を担うが、2人のコミカルなやり取りはもはや、この番組の恒例になりつつある。
東京ホテイソン・たけるの進行で送る、ご褒美デザートをかけたゲーム企画「あるあるメシファイリング！」では、「その料理にまつわるあるある」を発表し、解答者はその料理名が何かを当てる。一見簡単そうに見えるゲームだが、地元の違いや世代の違いなどで一同苦戦。果たして、ご褒美のデザートをゲットすることができるのか。
ゲストには岡田と井川のほか、Snow Man・向井康二、野々村友紀子、ぱーてぃーちゃん・信子、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が登場。豪華ゲストのあらゆるエピソードをサンドウィッチマンが掘り下げていく。
【写真】豪華出演者ずらり！岡田将生、井川遥、サンドウィッチマン、向井康二ら
岡田は、SNSで見て以来ずっと気になっていたという「生チョコ食パン」とついに対面し大興奮。さらに、トラウマ…“舞台で起きた恥ずかしすぎる失敗”や、どうしてもやめられない…意外すぎる“ついやってしまうヤンチャな行動”など、この番組でしか聞くことができないサービス精神全開のトークを次々披露する。
本番組は、MC・サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、ゲストがおすすめのグルメを持ち寄り、おもしろいエピソードを話した人だけが食べられる、“箸もトークも進む”グルメトークバラエティ。
ゲストたちは「謝りたい話」、「頭から離れないトラウマ」、「恥ずかしかった話」といったお題に合わせたトークを展開。伊達がトークがおもしろいかをジャッジし、富澤がご褒美飯をゲストに運ぶ役割を担うが、2人のコミカルなやり取りはもはや、この番組の恒例になりつつある。
東京ホテイソン・たけるの進行で送る、ご褒美デザートをかけたゲーム企画「あるあるメシファイリング！」では、「その料理にまつわるあるある」を発表し、解答者はその料理名が何かを当てる。一見簡単そうに見えるゲームだが、地元の違いや世代の違いなどで一同苦戦。果たして、ご褒美のデザートをゲットすることができるのか。
ゲストには岡田と井川のほか、Snow Man・向井康二、野々村友紀子、ぱーてぃーちゃん・信子、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が登場。豪華ゲストのあらゆるエピソードをサンドウィッチマンが掘り下げていく。