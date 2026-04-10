リニューアルが進められていると言われる『ラヴィット！』（TBS系）だが、4月からは“人員整理”が進められていることが分かり、波紋を呼んでいる。「2021年の番組開始以来、月曜レギュラーを務めてきた丸山桂里奈・本並健治夫妻が“隔週”出演に。さらに同じく金曜レギュラーのお笑いコンビ『東京ホテイソン』の2人も隔週となりました。もちろんそれぞれの事情はあるとは思いますが、丸山さんは『ラヴィット！』からは姿を消