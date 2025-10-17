「このドラマは、社会の潮流を変えてくれるのではないか」――10月10日から始まったドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の第1話は、観終わった後にそんな期待をしてしまった作品であった。 参考：『フェイクマミー』は“週末疲れ”に刺さる現代ドラマ波瑠×川栄李奈が“正反対”の女性像に 本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約