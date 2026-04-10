女優の多部未華子（37）が10日、NHK「あさイチ」（月から金曜前8・15）にゲスト出演。自身のイライラ解消法を明かした。イライラすることはある？と聞かれた多部は「イライラは結構するんですけど、でもすぐに発散します」と言い、解消法を「イラっとしたら友達にメールして、今こういうことがあった、どう思う？と聞いて、同調してもらい、“だよね”で終わります」と明かした。お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多華丸の「