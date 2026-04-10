【独占解説】「中東の原油」と「木曽三川の水資源」を禁断の交換…実業家・所源亮が提言する「ホルムズ海峡の突破術」

「木曽三川」を国家の外交カードに

中東情勢の緊迫化が報じられるたび、日本社会を震わせる「エネルギー危機」という亡霊。輸入原油の約9割を中東に依存する我が国にとって、ホルムズ海峡の封鎖は文字通り「国家の窒息」を意味する。

そんな中、東海地方を拠点に活動する実業家の所源亮（ところ・げんすけ）氏が提唱したある政策提言が、今、関係者の間で波紋を広げている。その名も、「水・原油スワップ国家戦略」だ。

中京圏が誇る豊かな水資源「木曽三川」を外交の切り札に変え、中東の原油と等価交換するという、かつてないダイナミックな発想だ。本記事では、この驚天動地の提言が持つ真意と、日本が生き残るための道筋を深く掘り下げたい。

1. 砂漠の悲鳴：中東が直面する「水」というアキレス腱

私たちは、中東諸国を「オイルマネーで潤う富裕国」と考えがちだが、彼らには金では解決できない致命的な弱点がある。それが「真水の圧倒的不足」だ。

砂漠地帯に位置する湾岸諸国には、日本のような豊かな河川がほとんどない。そのため、彼らは生活用水や工業用水の大部分を、莫大なコストとエネルギーを投じた「海水の淡水化施設」に依存している。

しかし、この淡水化施設が現在、安全保障上の大きなリスクとなっているのだ。

軍事的標的： イラン情勢の悪化に伴い、バーレーンの淡水化施設がドローン攻撃を受け、またイラン側も米軍による施設への攻撃を主張するなど、「水インフラ」が戦争の直接的なターゲットになっている。

エネルギー消費： 海水を真水に変えるには、膨大なエネルギーが必要だ。原油を売って得た利益を、真水を作るための燃料に再投入するという、皮肉な構造が生まれている。

所氏はここに、日本が打つべき「次の一手」のヒントを見出した。

2. 木曽三川を「ブルーゴールド」に変える逆転の発想

所氏の提言の核となるのは、日本有数の水量を誇る木曽三川（木曽川、長良川、揖斐川）の活用だ。

中京圏を潤すこれらの河川は、古くからこの地域の産業を支えてきたが、所氏はこれを単なる「地域資源」から「国家の外交カード」へと昇華させるべきだと説く。

スワップ構想の「4ステップ」

この戦略は、驚くほどシンプルかつ合理的なロジックで構成されている。

1.【往路】原油輸送：タンカーが中東から日本へ原油を運び、日本のエネルギーを確保する（現状維持）。

2.【復路】真水積載：通常、原油を降ろした後のタンカーは、船体を安定させるために「バラスト水」として海水を積んで帰る。この空き容量に、木曽三川の高品質な真水を積み込む。

3.【中東へ提供】：輸送された真水を中東諸国へ提供。これにより、相手国は淡水化にかかる莫大な電力・コストを削減できる。

4.【等価交換】：「原油1バレル＝真水（約160リットル）」という極めて有利なレートでのスワップ（交換）を成立させる。※1バレルは約160リットル

3. なぜ「圧倒的有利」なのか？ 経済的・外交的合理性

この提言が「単なる思いつき」ではない理由は、物流の無駄を徹底的に排除した経済的合理性にある。

日本側のメリット：帰路の「デッドスペース」活用

現在の原油輸送において、日本から中東へ戻るタンカーは、実質的に「空」で走っているようなもの。ここに真水という「商品」を載せることで、輸送コストの効率化が図れるだけでなく、これまで対価を支払う一方だった原油調達に、強力な「交換条件」が生まれる。

中東側のメリット：究極のコストカットと安全保障

中東諸国にとって、日本から届く「天然の真水」は、機械で無理やり作った水よりも価値が高い。淡水化施設の稼働率を下げられれば、それだけで国家予算の節約になり、万一、施設が攻撃された際の備蓄（リスクヘッジ）にもなる。

「水は原油と同等、あるいは、それ以上の価値を持つ死活的な戦略資源である」

所氏のこの洞察は、中東の現実を射抜いている。日本が「蛇口をひねれば当たり前に出る水」を外交の武器として意識したとき、ホルムズ海峡という地政学的リスクを逆に利用する攻めの姿勢が可能になるのだ。

地域資源が国家を救う

4. ホルムズ封鎖「超長期化」への備え

提言では、ホルムズ海峡の封鎖が「超長期化」した際の衝撃についても冷徹に分析されている。

•原油価格の暴騰： 1バレル100ドルから300ドル超えへの急騰。強烈なインフレが国民生活を直撃。

•産業と物流の停滞： 原油供給ルートの約90％が完全遮断され、日本の産業、物流、電気・ガスが「ドミノ倒し的」に停滞。

•国家機能の麻痺： 危機が長期化し、現在、約８か月分しかない備蓄が底をつけば、国家機能は麻痺し、戦後最大の混乱は避けられない。

所氏の「水・原油スワップ」が機能すれば、日本は単なる「資源を買う客」ではなく、中東諸国の「生命線を支えるパートナー」となる。この相互依存関係こそが、ホルムズ海峡封鎖下でも優先的に供給を受けるための、最強の防壁（バリア）となるのだ。

5. 地域資源が国家を救う：中京圏からのパラダイムシフト

この構想のもう一つの意義は、地方の資源が国家の危機を救うという地方創生の究極形を示している点だ。

木曽三川は中京圏の宝だ。しかし、それを単に「地域の水」として守るだけでなく「世界のエネルギー安全保障を支えるリソース」として再定義する。この視点の転換こそが、停滞する日本経済を打破する原動力になるのではないか。

所源亮氏が提唱するこの構想は、一見すると、既存の貿易慣習を根底から覆す、あまりに無謀な挑戦に見える。しかし、既存の枠組みで解決できない危機が迫っている今、必要なのは小手先の調整ではなく、このようなダイナミックな発想の転換だ。

結びにかえてーー

「水を運んで、石油を得る」。

このシンプルかつ力強いスワップ構想は、資源小国・日本が、その実、豊かな自然資本に恵まれた「資源大国」であることを思い出させてくれる。中東の「渇き」を、日本の恵みの雨で癒やし、その対価として国家の血流である原油を確保する。

この戦略は、地政学的な緊張を、互恵的な協力関係へと転換させる「平和の架け橋」にもなり得るだろう。

常識外の構想に見えるが、政府も一考に値するのではないか。

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