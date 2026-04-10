◇パ・リーグ日本ハム4―2楽天（2026年4月9日楽天モバイル最強パーク）紙一重の危機だった。日本ハムのベテラン左腕・加藤貴之投手（33）が9日の楽天戦でピンチを背負いながらも、5回0/3を7安打1失点で今季2勝目を手に入れた。「（女房役の）田宮のリードのおかげで、なんとか1点でしのぐことができました。6回はピンチを背負って降板してしまいましたが、抑えてくれた玉井に感謝です」打線が一挙4点を奪い、逆転し