■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）4/6、NYダウ＋165ドル高、46,669ドル2）4/7、NYダウ▲85ドル安、46,584ドル3）4/8、NYダウ＋1,325ドル高、47,909ドル【前回は】相場展望4月6日号米国株: 「出口を用意しない」でイラン攻撃、トランプ手法は「脅し」のみ日本株: オイルショックに巻き込まれた日本経済●2．米国株：米国・イランの一時停戦は「もろい休戦」で、市場は好感し過ぎ1）NYダウは4/8、米国・イランの一