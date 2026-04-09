フジテレビ系新音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00〜)が、16日に2時間生放送スペシャルでスタート。MCは上垣皓太朗アナウンサーが務め、timelesz、HANA、アイナ・ジ・エンド、乃木坂46、RIIZE、東方神起ら12組が出演する。『STAR』初回2時間スペシャル出演アーティスト同番組は、『FNS歌謡祭』を手がける音楽班と、『めざましテレビ』のエンタメチームがタッグを組み、アーティストの最新パフォーマンスと即時性のあるエンタメニュー