スーパーマーケット・いなげやは、4月に発売する商品を発表した。同社は、毎月、オリジナルの新商品またはリニューアル商品を販売し、お客さまに楽しく商品を選んでいただける店の実現を目指している。【画像】いなげや、4月のオリジナル新商品たち■新発売【惣菜】 スパイス香る！げんこつ唐揚「食べ応え抜群、スパイス味の効いた大きな唐揚」をコンセプトに企画。マテ茶配合の100%植物性飼料で育てた、肉質が柔らかく臭みの少