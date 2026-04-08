熊本市は220人分の個人情報が記載された予約簿を紛失したと発表しました。中央区役所保健こども課によりますと、今月1日、子どもの発達の相談を受ける予約簿の紛失に気づきました。予約簿には220人分の子どもの名前や生年月日、小学校区のほか保護者の電話番号が記載されていました。今のところ、不正利用の被害はないということです。保管は鍵付きのキャビネットで行われ勤務時間中は鍵を開けていました。外部への流出の可能性は