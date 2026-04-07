Image: LM Studio LM Studioに新機能「LM Link」が実装されています。据え置きのつよつよマシンで重いけど高性能なローカルLLMを起動しておき、ノートPCからつないで使える、といった感じの機能です。「運用のための環境」と「本格的な動作環境」を切り分け、日常的に扱いやすくするような機能ですね。ローカルLLMも場所に縛られない感じになってきました。