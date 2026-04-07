ヤクルトが予想を覆すスタートダッシュを切った。２０１０年以来１６年ぶりの開幕３カード連続勝ち越し。開幕５連勝を含む７勝１敗で単独首位に立つ。今季から指揮を執る池山隆寛監督（６０）は変幻自在のタクトを繰り出し、それがズバッとはまっている。固定観念にとらわれない“イケヤマジック”とは−。７日から敵地に乗り込んでの阪神３連戦を前に、ツバメ軍団の強さの秘密を追ってみた。池山監督は斬新な采配を多く繰り出