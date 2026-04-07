全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)、日本遊技関連事業協会(日遊協)、MIRAIぱちんこ産業連盟(MIRAI)、余暇環境整備推進協議会(余暇進)のホール関係4団体は、日本遊技機工業組合(日工組)および日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)と連携し、「推しパチの日・推しスロの日」(通称：推しの日)プロジェクトのプレテスト実施を発表。本プロジェクトの記者会見が、3月31日に行われた。3月31日に行われた「推しパチの日・推しスロ