92年の全国制覇など高校野球の名門で知られる西日本短大付（福岡）の元監督、西村慎太郎教諭（54）が昨年10月に学校側から就業規則違反を理由に監督解任の懲戒処分を受けたのは不当だとして、地位確認を求めた福岡地裁の労働審判で調停が成立せず、訴訟に移行することが6日、分かった。代理人弁護士によると、昨春の選抜出場に必要な資金を部の父母会から募り、学校側に損害を与えたなどとして監督を解任された。教諭側は、寄