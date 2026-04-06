タレントのミッツ・マングローブ（50）は6日、大阪市内で音楽ユニット「星屑スキャット」の全国ツアー公演「HOSHIKUZUSCATTOUR2026“SUMMERNIGHTPATROL”」の合同取材会に出席。「ようやくタレントと音楽のイメージのバランスが取れてきた。星屑スキャットの音楽を聴きたいというお客さんが増えてきた」と手応えを強調した。先に“女装家”として売れ世間に知られるようになったが、20、30代に音楽で有名になりたか