【モデルプレス＝2026/04/06】元AKB48でタレントの西野未姫が4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのおかずを公開し、注目を集めている。【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「子供も好きそう」じゃがいも＆ブロッコリーで作ったおかず2品◆西野未姫、手作りおかず2品公開西野は「今日TikTokライブで作ったおかず」とつづり、生配信中に調理したおかずを2品公開。じゃがいもを細切りにして和えたじゃがいもサラダと、ゆ