大分県内で生徒数が最も多い大分東明高校で入学式が行われ、新入生が緊張した面持ちで高校生活をスタートさせました。 【写真を見る】大分東明高校で入学式719人が高校生活をスタート 大分東明高校では6日、県内で最多となる23クラス・719人が入学の日を迎えました。 式では平塚正明校長が「何事にも受け身になることなく、日々努力を積み重ねてください」と歓迎の言葉を贈りました。そして新入生を代表し、普通