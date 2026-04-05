「夜になると、なんとなく食べてしまう時間がある」と感じていたのはSさん（42歳・事務）。夕食後にテレビやスマートフォンを見ながら過ごすうちに、気づけば間食が増えていたといいます。そこで見直したのが、夜の過ごし方でした。“何となく食べちゃう時間”を減らすSさんが意識したのは、夕食後の過ごし方にメリハリをつけること。テレビやスマートフォンを見ながら長時間過ごすのではなく、入浴やストレッチなど、やることを決