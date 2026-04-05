【３ヶ月で−２kg】“夜のダラダラ時間”をやめただけ。体が軽くなった簡単ダイエット習慣
「夜になると、なんとなく食べてしまう時間がある」と感じていたのはSさん（42歳・事務）。夕食後にテレビやスマートフォンを見ながら過ごすうちに、気づけば間食が増えていたといいます。そこで見直したのが、夜の過ごし方でした。
“何となく食べちゃう時間”を減らす
Sさんが意識したのは、夕食後の過ごし方にメリハリをつけること。テレビやスマートフォンを見ながら長時間過ごすのではなく、入浴やストレッチなど、やることを決めて動くようにしました。
これだけで「なんとなく食べちゃう」という時間が減り、夜の間食が自然と減っていったといいます。
夜の過ごし方は食欲に影響しやすい
夜はリラックスしている分、意識がゆるみやすく、無意識に食べてしまいやすい時間帯です。何となく過ごす時間が長いほど、間食の機会も増えやすくなります。過ごし方に区切りをつけることで、食べるタイミングも整いやすくなります。
３ヶ月で−２kg。体のリズムが整う
こうした習慣を続けた結果、Sさんは３ヶ月で−２kg。食事内容を大きく変えたわけではありませんが、夜の過ごし方を整えることで体のリズムが安定していったといいます。
ダイエットというと食事や運動に目が向きがちですが、日常の過ごし方を見直すことも大切なこと。夜の時間を少し整えるだけでも、体もダイエットのペースも変わり始めるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで制作しています
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