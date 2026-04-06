CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのテニスウェアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「外で過ごすのが気持ちいい季節になってきたー！！」とつづった。写真では白ミニスカートのテニスウェアショットを投稿した。ネットでは「可愛い！」「お似合い」「素敵」「天使すぎる」「大人っぽい」などの声があがった。中村アナの母親は、女優の斉藤慶子。現在はCBC