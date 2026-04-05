アクションスターといわれて、あなたは誰を思い浮かべるだろうか。ブルース・リー、トム・クルーズ、ドニー・イェン...このような俳優を考える人が多いのではないだろうか。しかし、その中でもアジア圏で特に知名度が高く、思いつく人が多いと思われるのがジャッキー・チェンである。 4月7日(火)に誕生日を迎えるジャッキー『酔拳２』 © 1994 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.4月7日(火)に誕生日を迎えるジャッキーは