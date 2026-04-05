アクションスターといわれて、あなたは誰を思い浮かべるだろうか。ブルース・リー、トム・クルーズ、ドニー・イェン...このような俳優を考える人が多いのではないだろうか。しかし、その中でもアジア圏で特に知名度が高く、思いつく人が多いと思われるのがジャッキー・チェンである。

4月7日(火)に誕生日を迎えるジャッキー 『酔拳２』 © 1994 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

4月7日(火)に誕生日を迎えるジャッキーは日本でもモノマネ芸人が出るくらい浸透している俳優だ。今回はそんなジャッキーが出演する作品たちに触れながら、その魅力を伝えていく。

以前のコラムで取り上げた「ライド・オン」(2023)でも彼のアクションに触れたが、年齢的なこともあり、同作はどちらかといえば俳優としての芝居に比重を置いていた（それでも映画終盤のNG集で馬と接触するなど、ヒヤヒヤするシーンは多数あったが）。しかし、今回のジャッキー特集で放映される「ドランク・モンキー／酔拳」および「酔拳２」では、彼の代名詞ともいえる多彩なアクションシーンを存分に堪能できる。また、昨今の様々な作品で用いられる「酔拳」というモチーフを世間に広めた金字塔でもある。

『スネーキーモンキー／蛇拳』 © 1978 Seasonal Film Corporation. All Rights Reserved.

さらに本作で、ジャッキーは「コミカルなカンフー映画」という新たなジャンルを確立した。ジャッキーといえば明るいエネルギーを思い浮かべる人が多く、彼自身もそうした魅力に溢れている。しかし、本作以前の1970年代初頭まで、カンフー映画といえば「シリアスな仇討ち」が主流だった。彼が最初にブレイクした「スネーキーモンキー／蛇拳」でも、ジャッキー持ち前の明るさで作品に貢献してはいたものの、過去のフォーマットを完全に打破するまでには至っていなかった。「新たなジャンルの確立」という視点で、ぜひ「ドランク・モンキー／酔拳」と「スネーキーモンキー／蛇拳」の2作品を見比べてみてほしい。

『少林寺木人拳【地上波追録版】』 © 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

また、70年代の作品群から「少林寺木人拳」も放送される。こちらは仇討ちであるにも関わらず、ジャッキーは宿敵にとどめを刺さなかった。こういった物語に型があった時代に少しずつ波紋を投じるような役柄がジャッキーに回ってきているのも興味深い。

『五福星[４Ｋリマスター版]』 © 2010 Fortune Star Media Limited. All Rights Reserved.

こうした歴史的な流れを踏まえた上で、「五福星［４Ｋリマスター］」を観てほしい。80年代に作られたこの作品はドタバタなコメディ劇だ。ジャッキー演じるダメ刑事と詐欺師の5人組が繰り広げる有り得ない展開と付随する命がけのアクションがギャップで大変面白い。この映画はジャッキーの出番がとても多いというわけではないが、ここまで書いた通り、ジャッキーがポジティブなエネルギーをカンフー映画業界に与えていなければ、そもそも成り立つような作品ではなかったように思う。

どの作品も観て損はない。そのくらいジャッキーは唯一無二の俳優だ。アクション以外のお芝居の面も違和感なく没入させる力がある。この機会に彼を探求してみよう。

文＝田中諒

放送情報

ドランク・モンキー／酔拳

放送日時：2026年4月7日(火) 13:30〜

酔拳２

放送日時：2026年4月7日(火) 15:30〜

五福星[４Ｋリマスター版]

放送日時：2026年4月7日(火) 19:05〜

少林寺木人拳【地上波追録版】

放送日時：2026年4月7日(火) 11:00〜

スネーキーモンキー／蛇拳

放送日時：2026年4月7日(火) 17:20〜

チャンネル：ムービープラス

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