土佐市にある観光交流施設「南風」がこのほどリニューアルオープンし、4月5日にオープニングセレモニーがおこなわれました。4月1日にリニューアルオープンした土佐市新居の観光交流施設「南風」。1階には直販所が設けられたコンビニエンスストアがあり、2階では食事が楽しめるカフェが運営されています。「南風」は2016年にオープン。移住者らが営んでいたカフェの退去問題などもあり、