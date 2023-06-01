【ラ・リーガ第30節】(ワンダ・メトロポリターノ)A・マドリー 1-2(前半1-1)バルセロナ<得点者>[A]ジュリアーノ・シメオネ(39分)[バ]マーカス・ラッシュフォード(42分)、ロベルト・レバンドフスキ(87分)<退場>[A]ニコラス・ゴンサレス(45分+7)<警告>[A]ニコラス・ゴンサレス(22分)、ナウエル・モリーナ(45分)、コケ(45分)、フアン・ムッソ(50分)、クレマン・ラングレ(53分)、タウフィク・ザンジ(90分+3)、ディエ