A・マドリーvsバルセロナ 試合記録
【ラ・リーガ第30節】(ワンダ・メトロポリターノ)
A・マドリー 1-2(前半1-1)バルセロナ
<得点者>
[A]ジュリアーノ・シメオネ(39分)
[バ]マーカス・ラッシュフォード(42分)、ロベルト・レバンドフスキ(87分)
<退場>
[A]ニコラス・ゴンサレス(45分+7)
<警告>
[A]ニコラス・ゴンサレス(22分)、ナウエル・モリーナ(45分)、コケ(45分)、フアン・ムッソ(50分)、クレマン・ラングレ(53分)、タウフィク・ザンジ(90分+3)、ディエゴ・シメオネ(90分+4)
[バ]フェルミン・ロペス(45分)、ジェラール・マルティン(50分)、ハンジ・フリック(47分)
観衆:67,710人
└「反則級」「こんなバケモンをW杯で見れないとかふざけてる」レバンドフスキのゴールに反響
A・マドリー 1-2(前半1-1)バルセロナ
<得点者>
[A]ジュリアーノ・シメオネ(39分)
[バ]マーカス・ラッシュフォード(42分)、ロベルト・レバンドフスキ(87分)
<退場>
[A]ニコラス・ゴンサレス(45分+7)
<警告>
[A]ニコラス・ゴンサレス(22分)、ナウエル・モリーナ(45分)、コケ(45分)、フアン・ムッソ(50分)、クレマン・ラングレ(53分)、タウフィク・ザンジ(90分+3)、ディエゴ・シメオネ(90分+4)
[バ]フェルミン・ロペス(45分)、ジェラール・マルティン(50分)、ハンジ・フリック(47分)
観衆:67,710人
└「反則級」「こんなバケモンをW杯で見れないとかふざけてる」レバンドフスキのゴールに反響