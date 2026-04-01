4月8日「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー今TikTokで話題の「モナキ」。純烈リーダー・酒井一圭プロデュースで“純烈の弟分”として誕生し、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の先行公開が大バズり。驚異の2億回再生超えを記録！想定外の人気にイベントが続々中止になっている。いま“会いたい”けど“会えない”渦中のグループを直撃した。【写真】カッコええはいらん…大人の価