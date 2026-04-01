4月8日「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー

今TikTokで話題の「モナキ」。純烈リーダー・酒井一圭プロデュースで“純烈の弟分”として誕生し、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の先行公開が大バズり。驚異の2億回再生超えを記録！ 想定外の人気にイベントが続々中止になっている。いま“会いたい”けど“会えない”渦中のグループを直撃した。

【写真】カッコええはいらん…大人の価値観のアイドルを生んだ純烈・酒井一圭のプロデューサー気質

──今の“モナキバブル”自分たちではどう感じている？

ケンケン びっくりですよ。誰もこうなると思っていなかったので。自分たちの携帯は、アップしたものを確認したりしているので、モナキが表示されやすくなっていたんですよ。特典会でお客さんに「SNSを開くと一生モナキが出てきて大変なんです」って言われて。そんなすごいことになっているとは気づきませんでした。

おヨネ 4人で飲食店に入ると「モナキさんですよね？ 頑張ってください」とお声がけいただくことが増えて、モナキが世の中で広まってきてるんだ、って思いました。実感はないですけど(笑)。

じん 先輩たちのように全国のショッピングセンターとか細かく回る基礎固めの時期だと思っていたのでビックリしています。でも基礎固めは必要だし、もっともっと努力しなきゃと思います。

──オーディションではどうやって勝ち抜いたのでしょう？

じん 酒井さんが自然体の方なので自然体しかないと思っていました。

おヨネ 純烈ファミリーに入るビジョンはありませんでしたが、酒井さんの会見動画で「個性的な方を求めています」という言葉を聞いて、とりあえず自分を見てもらって、受け入れてもらえるなら、と素のままで行きました。

ケンケン 取り繕っても見透かされるので。ありのままで。

──おヨネはオーディション時は短髪だったそうで。

おヨネ このヘアスタイルは事務所の方のアドバイスがあって落ち着きました。どういうイメージにしようか決まってなくて、縮毛矯正でさらさらヘアになりました。

サカイJr. すてぼうきみたいだったんです(笑)！

おヨネ 今はトリートメントとリンス？ を毎日して、ヘアオイルつけて。

めちゃくちゃサラサラですけど、前はホント美容知識がなくて、無頓着だったんですよ。

おヨネ 今は日々…レベル0からレベル5になりました(笑)。

ケンケン ザコキャラだなぁ……。

サカイJr. ゲーム始めたら最初の町で見つかるやつ（笑）。

元ライダー、歌ウマ素人、ハイスぺサラリーマンから「モナキ」に

──サカイJr.は1級建築士として駅ビルなどの設計に携わり、不動産業界では副課長にまで昇進したにもかかわらず、サラリーマンのキャリアを捨てて芸能界へ。

サカイJr. オーディションも落ちると思っていました。歌も踊りもやったことなくて、中堅社員で、会社の面接みたいな感じで臨んでましたね。会社員の自分をしっかり出していたと思います。この十数年自分の感情に会社員の殻を作っていたんですよね。酒井さんからは「主役の横でひたすらパソコン打ってて欲しい」って言われまして、バランスみたいです。

──バランスとは？

サカイJr. 1次審査を通過した時、20人ぐらいの合格者を5人くらい並べて立ち位置の確認をされました。レンジャーの中に会社員に入れたら面白い化学変化が起こるかな、って思ってくださったみたいです。

──酒井プロデューサーはどんなアドバイスを？

サカイJr. こういうときは葛根湯を飲め、とか対処法から、精神論的なこと「初心を忘れた者からいなくなる」とか都度、教えてくださいます。

おヨネ 「裏側が全て表に出る」「靴を揃える」とか。

じん 「ステージを降りた時の振る舞いこそ注意をしろ」とか。「ホテルに泊まったときは、お掃除してくださる方に敬意を持って、整えてからホテルを出る」とか。

サカイJr. 人としてどうあるべきか、みたいなことを大事にしてらっしゃいますね。あと、メンバー全員が両親への感謝をしていますね。そういった親孝行の意味でも夢をかなえたいです。

夢は紅白出場！「老若男女に愛されるグループになりたい」

──野望は？

おヨネ いつか海外フェスに出てみたい。コーチェラに！

じん タクシー呼ぶの大変なんだよ？ もうちょっと目先のことを。

おヨネ まだデビューしていないのに何ですけど、レコード大賞の新人賞を目標にしたいですね。

サカイJr. せめてノミネートされたいですね。

──先輩の純烈が目標にしていた「例の番組」もありますが。

じん デビューしていないのでおこがましいのですが……。

サカイJr. 親孝行のひとつとして、今応援してくださってる方やスタッフの方やみなさんに喜んでいただくためにも……紅白に出場したいですね。

──TikTok動画でバズったモナキ。企画は自分たちで？

サカイJr. 酒井さん含めスタッフの皆さんが素晴らしくて、最初は提案いただいたものをこなすだけでしたが……。

ケンケン もっとこうしたら皆さんが喜んでくれるかな、とか、前のめりで期待された以上のものを体現したい欲が出てきましたね！

サカイJr. そうだね！

じん みなさんがイベントの動画をあげてくださったおかげです。特に純烈の弟分っていうことで、純烈ファンの皆さんに助けていただいています。

──今後のビジョンは？

ケンケン 最初は純烈のファンの方に支えていただいて、子供から人生の大先輩までファンでいるグループってなかなかないと思うんです。今後も老若男女に愛されるグループになりたいですね。

おヨネ 息の長いグループになりたいですね。一発屋で終わらず、2発3発と続けていけたらと。

──モナキ動画の楽しみ方を教えてください。

ケンケン 最初はおヨネに目が行くと思うんですけど、同じ動画を何回か見ると気になるポイントが増えてハマるんで。

サカイJr. まずは2回見てください！ 気になったメンバーの隣が何をしているかとか、メンバーの関係性とかいろんなものが見えてきます。

ケンケン 1回だけで「止（と）めないで！」って言っておきます！

（取材・文＝岩渕景子／日刊ゲンダイ）