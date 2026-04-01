RIZINの榊原信行CEOが4月1日、自身のSNSに映画『スマッシング・マシーン』のポスターに自身の写真をコラージュし、まるで榊原CEOが映画の主演を務めているかのような画像をアップした。【画像】そっくりすぎる！映画『スマッシング・マシーン』ポスターこれは、エイプリルフール恒例の榊原CEOのネタ投稿。これまでブアカーオとの対戦、演歌歌手デビュー、写真集発売など、凝った画像を提供してきたが、今年は話題の映画とのコ