イングランド代表と通算4度目の対戦になったサッカー日本代表（FIFAランク18位）は現地時間3月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦。試合後に森保一監督が「苦しい展開も多かった。理想じゃなくても、みんなで辛抱強く勝つということを実践できた」とこの一戦を総括した。日本代表は前半から積極的に試合に入った。前半途中からはイングランドに押し込まれる時間帯が続いたが、MF三笘薫がボールボール