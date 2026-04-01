「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）試練が続く。ＤｅＮＡは２３年以来の開幕４連敗。頼みの新助っ人・デュプランティエを擁しても打開できなかった。「ランナーを多く背負いすぎてしまい、自分の思ったように投球できませんでした」と右腕。昨季まで所属した阪神に５回２安打２失点。才木と投手戦を演じたが、４四球を与えるなど要所を抑えられなかった。相川監督は「逆に攻撃陣がもうちょっと楽な状況で投