HANA「My Body」が、4月1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】シリアスな新境地に挑戦HANA「BAD LOVE」ミュージックビデオ週間再生数は251万7254回を記録。累積再生数は1億61万1906回となり、1億回突破は自身通算7作目【※1】。国内女性グループ歴代単独1位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。本作は、大塚製薬『ボディメンテ