福田昭夫氏ら、先月おこなわれた衆院選で落選した中道改革連合の3人の前議員が離党しました。福田昭夫 前衆院議員「こんな大失敗ないじゃないですか。立憲でやっていたら、それは議席減らしたかもしれないけど、こんなに減らないよ」前回の衆院選で落選した福田昭夫前衆院議員は31日、地元の栃木県内で会見し、中道改革連合の小川代表に離党届を提出したことを明らかにしました。福田氏は、立憲民主党と公明党が衆院選の直前