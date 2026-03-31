日本テレビにてフェイクドキュメンタリー「この番組は番宣番組です。」を、2026年4月3日（金）24時30分〜24時59分・2026年4月10日（金）24時50分〜25分19分 放送いたします。配信情報： TVer、日テレ無料で見逃し配信を実施番組公式X：@ntv_bansen番組公式Instagram：@ntv_bansen番組公式TikTok：@ntv_bansen