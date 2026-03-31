静岡県小山町の陸上自衛隊富士駐屯地への長射程ミサイル配備を受け、込山正秀町長は31日、「厳しい安全保障環境の中では、やむを得ないと理解しているが、地域住民の安全・安心に配慮していただきたい」とのコメントを出した。