声優の田所あずさ（32）が所属事務所を退所することが分かった。31日、事務所公式サイトを通じて発表した。年度末を迎え、人気声優の事務所退所報告が相次いだ。「ホリプロインターナショナル」公式サイトで「この度、弊社所属の田所あずさは、2026年3月31日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と報告