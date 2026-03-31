女優の杏（39）とフィンランドの俳優・ヤスペル・ペーコネン（45）が31日、東京の駐日フィンランド大使館でWOWOW「連続ドラマWBLOOD＆SWEAT」（4月5日スタート）の完成報告会に出席した。本作は日本とフィンランドによる共同制作のサスペンスドラマ。連続猟奇殺人事件の真相を追う2人の刑事がバディを組み、事件解決へ向けて奔走するというストーリーで、杏とヤスペルがW主演を務め、濱田岳、高杉真宙、福士誠治、時任勇気、