NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）とMIIHI（ミイヒ）が、Instagramを更新。東京ディズニーリゾートを楽しむプライベートショットをそれぞれ公開した。 【写真】NiziUリクがディズニーシーを満喫①② NiziUミイヒはディズニーランドでミニーちゃんと並ぶ①② ■NiziUリクがファンタジースプリングスに降臨！ リクは2つの投稿に分けて、ディズニӦ