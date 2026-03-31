「ドジャース２−４ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースのロブレスキーが１点ビハインドの七回に押し出し四球を与え、２点二塁打で計３失点と追加点を献上。鉄壁のリリーフ陣が今季初失点を喫し、ロバーツ監督もベンチで厳しい表情を浮かべた。七回、無死満塁のピンチを招いたロブレスキー。何とか２死までこぎつけ、ホスキンスを追い込みながらも４球連続ボールで押し出してしまった。さらにシュニーマンに